СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-08T14:00:04+03:00

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Жительница Выксы через прокуратуру добилась пересчета счетов за газ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, после обращения женщины в ведомство были выявлено, что АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" необоснованно начисляло ей плату за газ.

Сотрудники предприятия установили в квартире потерпевшей оборудование с нарушенными пломбами, в результате чего в течение полугода нижегородка переплачивала за услуги газоснабжения.

В адрес руководителя АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород было внесено представление, виновные в произошедшем были привлечены к ответственности.

Кроме того, жительница Выксы получила перерасчет счетов за газ.

Напомним, что новые газопроводы построят в Нижегородской области согласно протоколу о намерениях, подписанному 3 октября в рамках международного Петербургского газового форума и главой региона Глебом Никитиным и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

ИСТОЧНИК KP.RU