СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-08T12:56:04+03:00

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Спасенный в Нижегородской области орлан-белохвост перенес операцию и начал есть.

Как сообщили в региональном комитете по охране объектов животного мира, редкая птица получила серьезную черепно-мозговую травму, а также переломы левых крыла и ноги. В ходе проведенной ветеринарами нижегородского зоопарка операции, хищнику была вставлена спица в сломанную конечность.

В ведомстве подчеркнули, что орлан-белохвост является редкой на территории Российской Федерации хищной птицей и внесен в Красную книгу.

Отмечается также, что белохвоста нашли в Борском районе и доставили в зоопарк неравнодушные нижегородцы - Алексей Королев и Дина Орлова.

Комитет по охране объектов животного мира просит обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» (433−22−11) или номеру 112 при нахождении раненных диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU