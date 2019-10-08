Прямой рейс в Екатеринбург запускают из Нижнего Новгорода
Прямой рейс в Екатеринбург запускают из Нижнего Новгорода 18 октября.
Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино, рейс «Екатеринбург - Нижний Новгород - Екатеринбург» будут осуществлять самолеты Sukhoy Superjet 100 авиакомпании «Ираэро».
Два раза в неделю, по средам и пятницам, воздушные судна будут отправляться в 12.10 из Нижнего Новгорода и в 16.50 из Екатеринбурга (по местному времени).
Минимальная стоимость билетов в эконом-классе составит 2 тысячи 50 рублей .
Расписание рейсов можно также уточнить на сайте аэропорта «Стригино».
Напомним, что 2 ноября авиакомпания Pegas Fly открывает рейс по маршруту «Нижний Новгород - Ереван».
Напомним также, что совсем недавно в нижегородском аэропорту "Стригино" отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров и членов экипажа при возможной поломке самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU