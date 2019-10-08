СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-08T11:29:55+03:00

Первый вылет по новому рейсу состоится 18 октября

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Прямой рейс в Екатеринбург запускают из Нижнего Новгорода 18 октября.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино, рейс «Екатеринбург - Нижний Новгород - Екатеринбург» будут осуществлять самолеты Sukhoy Superjet 100 авиакомпании «Ираэро».

Два раза в неделю, по средам и пятницам, воздушные судна будут отправляться в 12.10 из Нижнего Новгорода и в 16.50 из Екатеринбурга (по местному времени).

Минимальная стоимость билетов в эконом-классе составит 2 тысячи 50 рублей .

Расписание рейсов можно также уточнить на сайте аэропорта «Стригино».

Напомним, что 2 ноября авиакомпания Pegas Fly открывает рейс по маршруту «Нижний Новгород - Ереван».

Напомним также, что совсем недавно в нижегородском аэропорту "Стригино" отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров и членов экипажа при возможной поломке самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU