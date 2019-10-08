2019-10-08T10:10:13+03:00
Общество

Пробки сковывают движение в Нижнем Новгороде 8 октября

Заторы образовались из-за ремонтных работ и ДТП
Валентин ШАРИКОВ
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Пробки сковывают движение в Нижнем Новгороде во вторник, 8 октября.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», сегодня движение затруднено в раойне ремонтных работ на улице Белинского в Нижегородском районе, а также на Московском шоссе и улице Кузбасской. ДТП также осложнило движение на улице Сергея Акимова в Канавинском районе.

Пробки традиционно не обошли стороной улицы Ванеева и Тимирязева в Советском районе, проспект Гагарина в Приокском районе. Серьезный затор образовался на круговом движении на площади Комсомольской в Ленинском районе.

На текущий момент сервис оценивает нижегородские пробки в 4 балла.

Напомним, что до конца в сентября текущего года в Нижегородской области должны были отремонтировать шесть дорожных участков, три из которых находятся в Нижнем Новгороде. Подрядчики, нарушившие сроки выполнения работ, привлечены к ответственности в виде штрафа за каждый день просрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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