Более двух тысяч кубометров воды откачали в Сормовском районе после ливней
Более двух тысяч кубометров воды откачали с улиц в Сормовском районе после прошедших в Нижнем Новгороде ливней.
По информации Управления по связям со СМИ городской администрации, воду откачивали на самых проблемных участках - улицах Коминтерна, Светлоярской, Гаугеля и проспекта 70 лет Октября. Известно, что данные работы ведутся до сих пор.
В администрации Сормовского района пояснили, что наибольшее количество воды во время проливных дождей скапливается под мостом на улице Коминтерна, домов №14 и 16 по улице Космоса.
В районе домов №19, 20, 36 по улице Гаугеля и здания №36 на Светлоярской также нет ливневой канализации.
Как заметил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин, с одной только улицы Светлоярской было откачано порядка 800 кубометров воды. По его словам, управляющим компаниям дали поручение быстро реагировать на возникающие с затоплением улиц проблемы.
Напомним, что дожди со снегом будут непрерывно идти всю неделю в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU