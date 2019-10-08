2019-10-08T09:24:24+03:00
Общество

Более двух тысяч кубометров воды откачали в Сормовском районе после ливней

Работы ведутся до сих пор
Валентин ШАРИКОВ
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Более двух тысяч кубометров воды откачали с улиц в Сормовском районе после прошедших в Нижнем Новгороде ливней.

По информации Управления по связям со СМИ городской администрации, воду откачивали на самых проблемных участках - улицах Коминтерна, Светлоярской, Гаугеля и проспекта 70 лет Октября. Известно, что данные работы ведутся до сих пор.

В администрации Сормовского района пояснили, что наибольшее количество воды во время проливных дождей скапливается под мостом на улице Коминтерна, домов №14 и 16 по улице Космоса.

В районе домов №19, 20, 36 по улице Гаугеля и здания №36 на Светлоярской также нет ливневой канализации.

Как заметил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин, с одной только улицы Светлоярской было откачано порядка 800 кубометров воды. По его словам, управляющим компаниям дали поручение быстро реагировать на возникающие с затоплением улиц проблемы.

Напомним, что дожди со снегом будут непрерывно идти всю неделю в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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