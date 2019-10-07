2019-10-07T18:28:32+03:00
Общество

Роман Колосов занял пост заместителя нижегородского министра транспорта

Валентин ШАРИКОВ
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Роман Колосов занял пост заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство транспортра, Колосов приступил к своим обязанностям 23 сентября. Чиновник курирует транспортный блок.

Напомним, что Роман Колосов уволился с поста заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 5 июля текущего года в связи с переходом на новую работу.

Справка: Колосов Роман Юрьевич родился 2 марта 1984 года. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию.

Свою карьеру с работы инженером ПТО в компании «Автострада». Позже трудился в организациях, специализирующихся на ремонте и строительстве дорог.

В 2016 году занял пост генерального директора компании «Строй-Партнер», а спустя полгода возглавил «ГУММиД». 29 октября 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил о назначении Колосова на должность и.о. вице-мэра и главы Департамента благоустройства и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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