2019-10-07T16:48:11+03:00
Общество

«Экологический инспектор» заработал в Нижегородской области

Мобильное приложение разработал победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Туровцев
Валентин ШАРИКОВ
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Мобильное приложение «Экологический инспектор» заработало в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с помощью данного приложения пользователи смогут сообщить об обнаруженных ими нарушениях экологической безопасности, сфотографировав , например, замеченную ими незаконную свалку. Информация поступит к волонтерам, которые в свою очередь будут выезжать на место и фиксировать проблему.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, приложением «Экологический инспектор» будут пользоваться общественные экологические инспекторы, которые сдали экзамен в министерстве экологии. Однако волонтером может стать любой желающий: нужно лишь указать свои данные в приложении, выбрать задачи и отправлять фотоотчеты об инцидентах.

«Чем больше волонтеров будет подключаться и помогать минэкологии, тем лучше. Они смогут более оперативно отрабатывать каждую экологическую проблему», - подчеркнул он.

В правительстве отметили также, что разработчиком «Экологического инспектора» стал победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Туровцев. В будущем его мобильное приложение планируется использовать и в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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