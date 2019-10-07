СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-07T15:51:31+03:00

Может быть рассмотрен вопрос об отмене сезонных ограничений для грузового транспорта

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Опрос о сезонных ограничениях проводится среди нижегородских грузоперевозчиков.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин поручил провести среди грузоперевозчиков и грузоотправителей опрос о том, насколько существенным является ущерб в этой сфере бизнеса из-за ограничений грузовых перевозок в весеннее время.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на большое количество вопросов, полные ответы на них помогут в полной мере оценить серьезность экономического ущерба и в дальнейшем, возможно, решить вопрос об отмене введенных ранее ограничений. «Мы заинтересованы получить максимально широкий срез мнений грузоперевозчиков и грузоотправителей», - сказал он.

Данный опрос проводится аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, Торгово-промышленной палатой региона и Проектным офисом Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, что министерство финансов Нижегородской области разработало проект закона о внесении изменений в областной закон «О транспортном налоге».

ИСТОЧНИК KP.RU