СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-07T15:24:51+03:00

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Директор Сормовского ДУКа задолжал 2,5 млн рублей АО «Теплоэнерго».

По информации пресс-службы прокуратуры Нижегородской области, в течение 11 месяцев в 2018 году руководитель домоуправляющей компании не платил по договору за поставляемое тепло АО «Теплоэнерго», причинив тем самым акционерному обществу крупный материальный ущерб.

В сообщении отмечается, что на расчетном счету ДУКа средства были – они регулярно поступали от проживающих в многоквартирных домах жителей, которые регулярно оплачивали квитанции за услуги теплоснабжения.

Как стало известно, на момент проведения следственных мероприятий, директор домоуправляющей компании выплатил имеющуюся перед «Теплоэнерго» задолженность. Тем не менее, заведенное на него уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере» направлено в суд.

Ранее сообщалось, что домоуправляющая компания Лысковского района неожиданно для владельца квартиры выставила ему задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которая составила более семи тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU