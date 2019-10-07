2019-10-07T11:55:12+03:00
Происшествия

Семь пожаров произошло в Нижегородской области за сутки

Валентин ШАРИКОВ
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Семь пожаров произошло в Нижегородской области за сутки.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, при неправильном монтаже электрооборудования в городе Арзамас сгорели сараи, расположенные на территории площадью 80 кв. м. Огонь также охватил дачный домик в деревне Гулинки Гагинского района – причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрических приборов. Для тушения этих двух пожаров были задействованы 28 человек личного состава и 9 единиц техники.

Причиной остальных зарегистрированных возгораний стали неисправность печи, курение, а также неосторожное обращение с огнем.

Как сообщалось ранее, два человека погибли при пожаре в Нижегородской области. Двухэтажный жилой загорелся в деревне Мартыниха городского округа Шахунья 28 сентября.

Напомним, что в случае пожара необходимо звонить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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