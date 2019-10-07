Квартиросъемщик вынес деньги своего арендодателя в Нижнем Новгороде
Квартиросъемщик вынес деньги своего арендодателя в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, в конце сентября сдававший одну из комнат внаем уроженцам страны ближнего зарубежья житель Канавинского района обнаружил в своей квартире пропажу крупной суммы денег.
В полиции уточнили, что 29 сентября после того, как мужчина получил плату за аренду своего помещения, он заметил отсутствие в ящике стола ранее лежавших там 330 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. В отношении него по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Напомним, что ранее несудимый житель Вадского района с безупречной репутацией и несовершеннолетним ребенком проник на территорию дачного домика и вытащил оттуда алюминиевую лестницу, две алюминиевые трубы, дымарь.
ИСТОЧНИК KP.RU