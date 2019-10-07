СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-07T09:12:49+03:00

Глава региона Глеб Никитин предложил рассмотреть возможность создания объектов инфраструктуры круизного туризма без учета требования в софинансировании

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Разработкой программы развития круизного туризма займутся в Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин в ходе очередного заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО предложил заняться разработкой программы укрепления и обновления круизного флота в области.

По его словам, для этого необходимо разработать госпрограмму по обеспечению туроператоров и судоходных компаний пассажирскими судами, а также провести работы по развитию береговой инфраструктуры.

Никитин сообщил на заседании полпреда, что регион уже подготовил заявку в Ростуризм на развитие кластера «Ока – Волга», предусматривающую подготовку необходимой инфраструктуры в 14 круизных центрах области.

Кроме того, губернатор предложил рассмотреть возможность создания объектов такой инфраструктуры без учета требования в софинансировании из внебюджетных источников из-за возможных сложностей с поиском инвестора в связи с сезонностью бизнеса.

Однако для полного обновления туристического флота, подчеркнул Глеб Никитин, должна быть предусмотрена комплексная программа обеспечения туроператоров и судоходных компаний пассажирскими судами.

ИСТОЧНИК KP.RU