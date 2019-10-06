2019-10-06T20:29:52+03:00
Общество

Необычная экскурсия на электричке пройдет в Нижнем Новгороде 11 октября

Горожане смогут увидеть музей паровозов, Сартаковский мост и сортировочную станцию
Валерия ГРОМОВА
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11 октября в 16:00 в Нижнем Новгороде будет организована экскурсия на электричке. Как уточнили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», мини-путешествие такого формата состоится в рамках фестиваля фритуров, который проходит с 20 сентября до 20 октября.

Все посетители экскурсии смогут прокатиться от Московского вокзала до станции Мыза на проспекте Гагарина и увидеть музей паровозов, Сартаковский мост и сортировочную станцию. Длительность мероприятия – один час.

Подробности во время поездки будет рассказывать экскурсовод Ира Маслова. Она поведает об истории нижегородской электрички, первых женщинах, которые работали на железной дороге, и о том, почему район Сортировочный приобрел такое название. Кроме того, можно будет узнать о работе на железной дороге и устройстве электрички.

Для посещения экскурсии достаточно купить билет за проезд – 28 рублей детский и 56 рублей взрослый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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