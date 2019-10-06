ТК «Волга» начнет вещание в цифровом федеральном мультиплексе до конца года
ТК«Волга» начнет вещание в цифровом федеральном мультиплексе до конца 2019 года. Об этом стало известно в ходе празднования Дня рождения телекомпании 5 октября, сообщается на официальном сайте.
Согласно информации, уже 29 ноября планируется запустить пятичасовые ежедневные «врезки». Благодаря этому телекомпания не только продолжит круглосуточное вещание с собственным программированием в традиционном аналоговом эфире , но и получит новые возможности наряду с крупнейшими телекомпаниями России.
- Телекомпания «Волга»поздравляет всех бывших и нынешних сотрудников! Мы благодарны зрителям за внимание и доверие. Вместе на гребне волны - в цифровое будущее! – добавлено в сообщении.
Напомним, в начале июня в Нижнем Новгороде было отключено аналоговое вещание федеральных каналов. Теперь эти каналы можно принимать в составе первого и второго мультиплексов цифрового телевидения.
ИСТОЧНИК KP.RU