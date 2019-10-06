2019-10-06T12:25:49+03:00
Общество

Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест пройдут в Нижегородской области

Мероприятия запланированы в пяти населенных пунктах
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Центрах занятости населения Нижегородской области пройдут ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятия запланированы в Богородском, Володарском и Гагинском районах, а также в Арзамасе и Дзержинске.

Специалисты Центра занятости помогут пришедшим на мероприятие найти работу, а также расскажут о положении на рынке труда и услугах службы занятости. Также вы сможете узнать о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, ознакомят с банком вакансий. Кроме того, специалисты помог правильно составит резюме. Но самое важное, на Ярмарке будут представители крупных компаний, и пришедшие нижегородцы смогут сразу пройти собеседование.

Ярмарки вакансий будут проходить несколько дней – с 9 по 15 октября. По одному дню в каждом населенном пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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