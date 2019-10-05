2019-10-05T18:00:14+03:00
Общество

Дни открытых дверей для пенсионеров и предпенсионеров пройдут в Нижегородской области

В семи населенных пунктах региона пройдут встречи в рамках Декады пожилого человека
Юлия ДАНЧЕНКО
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С 7 по 18 октября 2019 года в рамках Декады пожилого человека в Центрах занятости населения сразу семи населенных пунктов пройдут дни открытых дверей, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В Декаде примут участие Центры занятости Городецкого, Уренского районов Нижегородской области, а также Арзамаса, Бора, Кулебак, Навашино, Нижнего Новгорода и Первомайска. Прийти на консультацию могут пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста, то есть те, кому до пенсии осталось пять лет.

На встречах специалисты будут рассказывать о том, как найти работу, а также помогут пришедшим найти работу по душе. Кроме того, будут проводиться профориентационные консультации, личный прием, юридические консультации. Людям предпенсионного возраста специалисты Центра занятости расскажут о возможности пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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