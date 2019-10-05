Студент Княгининского университета принял участие в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-05T16:55:35+03:00

Нижегородская команда разработала сервис, позволяющий пассажиру заказать доставку еды из ресторанов, расположенных в городах по маршруту следования поезда

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Студент Княгининского университета Роман Храмов в составе нижегородской команды Request Stop принял участие в финале конкурса «Цифровой прорыв», который проходил в Казани с 27 по 29 сентября 2019 года в выставочном центре «Казань Экспо», рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Финал конкурса стал массовым хакатоном, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса по числу специалистов в сфере IT, одновременно участвующих в соревновании по разработке программных продуктов. Участники конкурса установили новый мировой рекорд - одновременно на площадке работали свыше 3000 IT-специалистов из 77 регионов России.

- Наша команда участвовала в номинации АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»). Конкурсным заданием стала разработка прототипа мобильного приложения, позволяющего пассажиру заказать доставку еды из ресторанов, расположенных в городах по маршруту следования поезда. Мы разработали сервис под названием «TOO TOO FOOD». Данный сервис позволяет пассажиру получить информацию о ресторанах, находящихся в следующем городе по маршруту следования, и при желании заказать еду с доставкой к поезду, - рассказал Роман Храмов.

Конкурс «Цифровой прорыв» станет ежегодным, поэтому в следующем году команда снова планирует принять участие в этом конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU