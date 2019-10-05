2019-10-05T15:44:59+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появится новый вид экскурсий – на электричке

Пассажиры узнают о тайнах работы железной дороги, а экскурсовод расскажет интересные факты музее паровозов и сортировочной станции
Юлия ДАНЧЕНКО
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В рамках Фестиваля фритуров, который организует сообщество «Городские экспедиции» при поддержке Команды-800, АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» запускает новый формат экскурсий – путешествие на электричке.

Во время увлекательного путешествия от Московского вокзала до станции Мыза вы увидите музей паровозов, Сартаковский мост, сортировочную станцию. А экскурсовод Ирина Маслова расскажет об истории нижегородской электрички, о первых женщинах, которые работали на железной дороге, о том, почему район Сортировочный приобрел такое название и многое другое. Кроме того, все посетители экскурсии смогут узнать о тайнах работы железной и об устройстве электрички.

Первая экскурсия пройдет 11 октября в 16.00. Отправление с Московского вокзала (встреча около Царского павильона). Экскурсия бесплатная, достаточно лишь приобрести билет на электричку (детский билет – 28 рублей, взрослый – 56). Детский билет будет доступен при предъявлении справки из школы, копии свидетельства о рождении или паспорта. Регистрация на экскурсию по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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