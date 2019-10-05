Товарооборот Нижегородской области с Боснией и Герцеговиной вырос почти на 40%

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-05T14:29:46+03:00

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Делегация Сербской республики во главе с министром энергетики и горного дела посетила Нижегородскую область, где встретилась с вице-губернатором Евгением Люлиным.

- После визита бизнес-миссии Нижегородской области в Республику Сербскую в мае этого года заметно вырос товарооборот между Нижегородской областью и Боснией и Герцеговиной, - цитирует Люлина пресс-служба регионального правительства.

По его словам, за семь месяцев 2019 года товарооборот составил 37,5%, а его объем – 3,1 миллиона долларов.

Вице-губернатор также подчеркнул, что в настоящее время прорабатываются возможности дальнейшего сотрудничества, а соглашение о поставках автофургонов специального назначения уже подписано.

В октябре текущего года минобразования Нижегородской области планирует отправить в Сербию два автофургона мобильного «Кванториума».

Напомним, в мае в Сербии проходили Дни Нижегородской области. Туда ездила

нижегородская бизнес-миссия, в состав которой вошли представители почти 20 нижегородских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU