2019-10-05T13:18:59+03:00
Общество

Уборка зерновых культур завершается в Нижегородской области

Аграрии собрали 1,2 миллиона тонн зерна
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области завершается уборка зерновых культур, сообщает пресс-служба регионального правительства. На сегодняшний день с площади 530 тысяч га намолочено около 1,2 миллиона тонн зерна.

По словам сотрудников министерства сельского хозяйства, накопано уже 390 тысяч тонн картофеля, порядка 150 тысяч тонн сахарной свеклы и заготовлена 21 тысяча тонн овощей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что аграриям пришлось работать в плохую погоду. Он подчеркнул, что ситуацию с уборкой урожая необходимо держать на особом контроле.

- Важно не только собрать выращенный урожай без потерь, но и обеспечить его надлежащее хранение, - добавил глава региона.

Глеб Никитин также напомнил, что за последние годы был значительно обновлен

парк сельскохозяйственной техники и зерносушильного оборудования. Эта работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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