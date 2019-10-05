Уборка зерновых культур завершается в Нижегородской области
В Нижегородской области завершается уборка зерновых культур, сообщает пресс-служба регионального правительства. На сегодняшний день с площади 530 тысяч га намолочено около 1,2 миллиона тонн зерна.
По словам сотрудников министерства сельского хозяйства, накопано уже 390 тысяч тонн картофеля, порядка 150 тысяч тонн сахарной свеклы и заготовлена 21 тысяча тонн овощей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что аграриям пришлось работать в плохую погоду. Он подчеркнул, что ситуацию с уборкой урожая необходимо держать на особом контроле.
- Важно не только собрать выращенный урожай без потерь, но и обеспечить его надлежащее хранение, - добавил глава региона.
Глеб Никитин также напомнил, что за последние годы был значительно обновлен
парк сельскохозяйственной техники и зерносушильного оборудования. Эта работа будет продолжена.
ИСТОЧНИК KP.RU