Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 5 октября

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-05T12:10:53+03:00

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В субботу, 5 октября 2019 года, в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидаются сильные дожди. В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС, уточнили в пресс-службе ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за ливней и неисправных ливневок могут образоваться подтопления улиц и дорог, опор линий электропередач и сельхозугодий. Также возможна активизация оползневых процессов. На трассах могут участиться ДТП.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям лишний раз не выезжать на автомобилях на дороги. А, если вы уже выехали на улицы, то снизьте скорость и будьте предельно осторожны.

- Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите сильный дождь, - советуют в ведомстве.

Кроме того, во время сильных дождей лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Укрывайтесь в зданиях.

ИСТОЧНИК KP.RU