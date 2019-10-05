Госдолг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей с начала года
Государственный долг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей с начала 2019 года. Как сообщили в региональном министерстве финансов, на сегодняшний день он составляет 60,8 миллиарда рублей, как и был в сентябре.
По оценкам экспертов, снижение цифры обусловлено погашением кредитов коммерческих банков и уменьшением объема обязательств по предоставленной госгарантии.
Сейчас 0,3% в структуре долга занимают госгарании, почти 70% - ценные бумаги и еще почти 33% - бюджетные кредиты из бюджета Российской Федерации. Кредитов коммерческих банков сейчас в структуре долга нет.
Специалисты министерства финансов прогнозируют, что в начале следующего года государственный долг составит чуть более 75 миллиардов рублей – таким же, как в начале этого года, а отношение объема долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений - 55,1%,.
ИСТОЧНИК KP.RU