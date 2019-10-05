Госдолг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей с начала года

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-05T09:50:19+03:00

Сейчас он составляет более 60 миллиардов рублей

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Государственный долг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей с начала 2019 года. Как сообщили в региональном министерстве финансов, на сегодняшний день он составляет 60,8 миллиарда рублей, как и был в сентябре.

По оценкам экспертов, снижение цифры обусловлено погашением кредитов коммерческих банков и уменьшением объема обязательств по предоставленной госгарантии.

Сейчас 0,3% в структуре долга занимают госгарании, почти 70% - ценные бумаги и еще почти 33% - бюджетные кредиты из бюджета Российской Федерации. Кредитов коммерческих банков сейчас в структуре долга нет.

Специалисты министерства финансов прогнозируют, что в начале следующего года государственный долг составит чуть более 75 миллиардов рублей – таким же, как в начале этого года, а отношение объема долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений - 55,1%,.

ИСТОЧНИК KP.RU