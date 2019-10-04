2019-10-04T17:44:02+03:00
Общество

Около 70 млн рублей требуется для устранения последствий аварии на заводе «Кристалл»

Будут демонтированы 24 производственных корпуса
Валентин ШАРИКОВ
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Около 70 млн рублей требуется для устранения последствий аварии на заводе «Кристалл»

Как сообщается в документах на сайте госзакупок, АО «ГосНИИ «Кристалл» выбрало единственного поставщика по выполнению работ по очистке территории (в пределах внутренних границ обваловок) от взрывоопасных материалов и предметов, а также демонтажу зданий, задействованных в ходе ликвидации последствий техногенной аварии, произошедшей на территории предприятия 1 июня 2019 года.

На портале размещены две закупки. Стоимость первого контракта оценивается в 58,6 млн рублей. ООО «Альфа Экспедишн Демайнинг» выполнит работы по обследованию 8 га территории завода и осуществит разбор методом обрушения 18 кирпичных отапливаемых корпусов, после чего осуществит вывоз мусора и найденных веществ с территории предприятия. Срок выполнения работ – в течение месяца после заключения договора

Второй контракт на 10,3 млн рублей заключен с ООО ГК «Юниэкспл», которое проведет аналогичные работы с еще 6 корпусами «Кристалла».

Как сообщалось ранее, завод «Кристалл» был оштрафован более чем на 1 млн рублей за нарушения охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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