СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-04T16:07:52+03:00

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Щелоковский хутор в Нижнем Новгороде поставили на усиленную охрану.

В городской администрации сообщили, что в октябре в вечернее время неизвестные сломали и изрисовали маркерами несколько лавочек, поставленных возле первого и третьего озер для удобства отдыхающих в заповеднике. Повреждены были также урны.

Представители администрации направили по данному факту обращение в правоохранительные органы. Теперь территорию парка дополнительно патрулирует конная полиция.

В администрации добавили, что на сегодняшний день все последствия вандализма в Щелоковском хуторе устранены.

«Мы призываем нижегородцев сохранить благоустроенное общественное пространство в первоначальном виде», - заявил начальник управления по благоустройству, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского района Евгений Степанин.

Напомним, что благоустройство Щелоковского хутора началось в 2019 году -тогда рядом со вторым и третьим озерами появились дорожки. В текущем году благоустройство продолжилось, и в заповеднике появились детские и спортивные площадки, красивые спуски к воде и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU