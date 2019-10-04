Ремонт более 850 школ проведут в Нижегородской области
Ремонт более 850 школ проведут в Нижегородской области в 2019-2014 году.
В сообщении пресс-службы правительства говорится, что, согласно утвержденной главой региона Глебом Никитиным программе, запланирован капитальный ремонт 26 образовательных учреждений, в остальных 836 школах будет проведена замена кровли, фасадов, отопительных, электроснабжающих и инженерных сетей.
Кроме того, губернатор утвердил программу поддержки педагогов, работающих в районах Нижегородской области: приехавший работать в районное общеобразовательное учреждение педагог имеет право получить 1 млн рублей на приобретение и строительство жилья.
Отметим, что всего, по данным регионального министерства образования, в регионе работают 915 школ и 1 тысяча 185 детских садов.
Напомним, что ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU