СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-04T13:03:39+03:00

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Ремонт более 850 школ проведут в Нижегородской области в 2019-2014 году.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что, согласно утвержденной главой региона Глебом Никитиным программе, запланирован капитальный ремонт 26 образовательных учреждений, в остальных 836 школах будет проведена замена кровли, фасадов, отопительных, электроснабжающих и инженерных сетей.

Кроме того, губернатор утвердил программу поддержки педагогов, работающих в районах Нижегородской области: приехавший работать в районное общеобразовательное учреждение педагог имеет право получить 1 млн рублей на приобретение и строительство жилья.

Отметим, что всего, по данным регионального министерства образования, в регионе работают 915 школ и 1 тысяча 185 детских садов.

Напомним, что ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU