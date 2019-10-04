Жителей Шахуньи оскорбила «Шах**ня» нижегородской журналистки

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-04T12:48:51+03:00

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Жителей Шахуньи оскорбили слова, опубликованные в социальной сети Facebook нижегородской журналисткой, главным редактором издания «Коза-пресс» Ириной Славиной (Мурахтаевой).

Как говорится в документах, представленных Славиной, недовольство возникло из-за поста об открытии мемориальной доски Иосифу Сталину. «После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в Шах**ню», - написала в августе журналистка.

Недовольные публикацией жители обратились с заявлением в прокуратуру и управление Следственного комитета по Нижегородской области. По данному факту была проведена лингвистическая экспертиза, доказавшая, что использование обсценной лексики при изменении названия населенного пункта «нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу». Консультировал правоохранителей по данному вопросу доктор филологический наук , профессор ННГУ им. Лобачевского Тимур Радбиль.

В итоге, по данному факту в отношении Ирины Славиной было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».Журналистке грозит штраф от тридцати до ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU