Нижний Новгород и Ереван свяжут регулярным прямым рейсом
Нижний Новгород и Ереван свяжут регулярным прямым рейсом
По информации пресс-службы международного аэропорта Стригино, рейс по маршруту «Нижний Новгород - Ереван» будет открыт авиакомпанией Pegas Fly 2 ноября.
Самолеты Embraer 190 будут отправляться в Армению каждую субботу в 16.05. Рейс в Нижний Новгород будет осуществляться в 13.15 по местному времени Еревана.
Стоимость авиабилетов будет начинаться от 4,7 тысяч рублей. Условия перевозки можно узнать на сайте авиакомпании.
В «Стригино» подчеркивают популярность Армении, как одного из лучших бюджетных курортов в 2019 году. «Ереван является одним из самых популярных туристических направлений у россиян», - говорится в сообщении.
Напомним, что совсем недавно в нижегородском аэропорту отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров самолета и членов экипажа.
ИСТОЧНИК KP.RU