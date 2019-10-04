2019-10-04T11:13:45+03:00
Общество

Нижний Новгород и Ереван свяжут регулярным прямым рейсом

Авиаперевозки по маршруту будут осуществляться по субботам
Валентин ШАРИКОВ
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Нижний Новгород и Ереван свяжут регулярным прямым рейсом

По информации пресс-службы международного аэропорта Стригино, рейс по маршруту «Нижний Новгород - Ереван» будет открыт авиакомпанией Pegas Fly 2 ноября.

Самолеты Embraer 190 будут отправляться в Армению каждую субботу в 16.05. Рейс в Нижний Новгород будет осуществляться в 13.15 по местному времени Еревана.

Стоимость авиабилетов будет начинаться от 4,7 тысяч рублей. Условия перевозки можно узнать на сайте авиакомпании.

В «Стригино» подчеркивают популярность Армении, как одного из лучших бюджетных курортов в 2019 году. «Ереван является одним из самых популярных туристических направлений у россиян», - говорится в сообщении.

Напомним, что совсем недавно в нижегородском аэропорту отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров самолета и членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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