СЕГОДНЯ 18:13 2019-10-03T18:14:27+03:00

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Резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде с 5 октября.

По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», уже в выходные среднесуточная температура в городе понизится на 5-7 градусов.

Так, в субботу днем столбики термометров опустятся до +9 днем и +3..+6 ночью. Будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра составит 3,3 м/с, влажность воздуха – 74%. Атмосферное давление – 750 мм ртутного столба.

В воскресенье дождь усилится и похолодает до +5..+6 в дневные часы и +4..+5 ночью. Ветер сменит свое направление на северо-восточное со скоростью 3,5 м/с. Влажность воздуха вырастет до 82%, атмосферное давление поднимется до 753 мм ртутного столба.

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода рекомендует избегать использования в непогоду неисправных нагревательных приборов и включать для дополнительного обогрева газовые духовки во избежание отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU