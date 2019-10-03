2019-10-03T17:43:25+03:00
Общество

Пять «плачущих» фонтанов открыли после реконструкции в Сормовском районе

Они не работали почти 10 лет
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Алексей МанянинФото: Алексей Манянин
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Пять фонтанов открыли после реконструкции в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, завершены ремонтные работы группы фонтанов «Каскад из 5 «Плачущих фонтанов» на улице Рыбакова. Кроме реставрации исторического вида, на объекте были установлены новые чаши с подсветкой, которая задает особый водный рисунок. Изменения претерпела и система подачи воды – теперь она поступает в фонтан не из ближайшего пруда, а благодаря его подключению к центральной системе водоснабжения.

По словам главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина, «плачущие» фонтаны были установлены заводом «Красное Сормово» в 60-е годы прошлого столетия. «Последний капитальный ремонт производился в 2006 году, почти 10 лет фонтаны не работали», - отметил он.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода передала ливневки и фонтаны в концессию. Реконструкции подлежат 13 фонтанов в Нижегородском, Совестком, Ленинском, Канавинском, Московском, Сормовском и Автозаводском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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