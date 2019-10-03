СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-03T16:28:53+03:00

До конца года планируется завершить ремонтные работы в дневном стационаре учреждения

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Ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, все кабинеты специалистов, коридоры и служебные помещения на третьем этаже медицинского учреждения отремонтированы. Стены поликлиники покрасили в яркие жизнерадостные цвета: желтый и оранжевый. В коридорах появились удобные диваны для ожидающих приема у врача детей и их родителей.

Важно отметить, что после ремонта рентген-кабинета, в эксплулатацию был введено новое оборудование: УЗИ-аппарат экспертного класса и цифровой рентген-аппарат.

В министерстве добавили, что в текущий момент в поликлинике ведутся ремонтные работы в отделении дневного стационара. Завершить их планируется до конца текущего года.

Как сообщалось ранее, на капитальный ремонт больниц в Нижегородской области планируется направить около 6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU