2019-10-03T16:28:53+03:00
Общество

Ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде

До конца года планируется завершить ремонтные работы в дневном стационаре учреждения
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, все кабинеты специалистов, коридоры и служебные помещения на третьем этаже медицинского учреждения отремонтированы. Стены поликлиники покрасили в яркие жизнерадостные цвета: желтый и оранжевый. В коридорах появились удобные диваны для ожидающих приема у врача детей и их родителей.

Важно отметить, что после ремонта рентген-кабинета, в эксплулатацию был введено новое оборудование: УЗИ-аппарат экспертного класса и цифровой рентген-аппарат.

В министерстве добавили, что в текущий момент в поликлинике ведутся ремонтные работы в отделении дневного стационара. Завершить их планируется до конца текущего года.

Как сообщалось ранее, на капитальный ремонт больниц в Нижегородской области планируется направить около 6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять «плачущих» фонтанов открыли после реконструкции в Сормовском районе
Нижегородке пришлось стать проституткой в Мордовии из-за опоздания на автобус
Четыре нижегородца пытались сбыть почти 60 граммов наркотиков
Одноглазая гималайская медведица найдет новый дом в зоопарке «Лимпопо»
Нижегородцам предложили список домов для проведения капремонта в 2020 году
Нижегородский минтранс решил проблему с очередями за проездными билетами
Два человека погибли на дорогах Нижегородской области 2 октября
IOWA и Звонкий выступят на форуме «Россия – спортивная держава»
Нижегородский «Дом чекиста» реконструируют под жилые помещения и спа-салон
Более чем на 1 млн рублей оштрафован завод «Кристалл»
В нижегородском аэропорту отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров
Новым ректором ННГУ имени Лобачевского может стать Елена Загайнова
Нижегородец выиграл 1,6 млн рублей в «Гослото» 2 октября
Три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 млн рублей
Кикбоксер из Нижнего Новгорода Александр Скворцов защитит титул чемпиона Fair Fight
Из Нижнего Новгорода в Кстово планируют пустить электричку
ЖК «Универститетский» сдадут в эксплуатацию до 2021 года
Уголовное дело заведено в отношении запустившей болезнь ребенка нижегородки
Гранты Президента РФ получили 16 нижегородских ученых
Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде