Нижегородке пришлось стать проституткой в Мордовии из-за опоздания на автобус
Нижегородке пришлось стать проституткой в Мордовии после того, как она опоздала на автобусный рейс.
По информации ГУ МВД РФ республики Мордовия, прошедшим летом 20-летняя девушка отправилась погостить к бабушке. Пребывая в Саранске, она опоздала на следующий в район республики автобус, в связи с чем и решила пожить несколько дней у своей 24-летней подруги.
Полицейские выяснили, что знакомая воспользовалась ситуацией и, с помощью применения угроз, вынудила нижегородскую гостью заняться проституцией.
В отношении жительницы Саранска возбуждено уголовное дело по статье «вовлечение в занятие проституцией, совершенное с применением насилия или угрозой его применения». Девушка остается под подпиской о невыезде.
Как сообщалось ранее, родители занимающейся проституцией нижегородки узнали о роде ее деятельности от судебных приставов и были очень удивлены.
ИСТОЧНИК KP.RU