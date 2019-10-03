2019-10-03T15:31:41+03:00
Происшествия

Нижегородке пришлось стать проституткой в Мордовии из-за опоздания на автобус

Негативное влияние на девушку оказала подруга
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородке пришлось стать проституткой в Мордовии после того, как она опоздала на автобусный рейс.

По информации ГУ МВД РФ республики Мордовия, прошедшим летом 20-летняя девушка отправилась погостить к бабушке. Пребывая в Саранске, она опоздала на следующий в район республики автобус, в связи с чем и решила пожить несколько дней у своей 24-летней подруги.

Полицейские выяснили, что знакомая воспользовалась ситуацией и, с помощью применения угроз, вынудила нижегородскую гостью заняться проституцией.

В отношении жительницы Саранска возбуждено уголовное дело по статье «вовлечение в занятие проституцией, совершенное с применением насилия или угрозой его применения». Девушка остается под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, родители занимающейся проституцией нижегородки узнали о роде ее деятельности от судебных приставов и были очень удивлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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