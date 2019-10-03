Нижегородцам предложили список домов для проведения капремонта в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-03T13:01:44+03:00

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Нижегородцам предложили список многоквартирных домов для проведения капитального ремонта в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, жители города могут не только ознакомиться с этим списком, но и выбрать срок начала ремонта жилых зданий, его объем и стоимость.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрия Гнатюка, нижегородцы должны сообщить о своем решении в течение трех месяцев. В противном случае, его будут принимать органы местного самоуправления.

Все предложения по проведению капремонта в домах опубликованы на официальном сайте Фонда в разделе «Собственникам жилья» - «Предложения о капитальном ремонте», который можно найти по ссылке http://www.fkrnnov.ru/?id=14961. Инструкцию действий для проживающих в здании, ремонт которого уже запланирован в 2020 году, можно найти в разделе «Документы».

Напомним, что в сентябре Фонд капремонта Нижегородской области обязал подрядчиков увеличить количество бригад на домах, где продолжается капительный ремонт систем отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU