2019-10-03T12:14:18+03:00
Общество

Нижегородский минтранс решил проблему с очередями за проездными билетами

Причиной образования толпы на пл. Минина стали забывшие вовремя приобрести проездной студенты
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Студентам рекомендуют приобретать проездные билеты в незагруженных пунктах «Ситикард» или в Многофункциональных центрах Нижнего Новгорода.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с компанией «Ситикард» по поручению главы региона Глеба Никитина провело мониторинг ситуации с возникшими в городе очередями за проездными билетами в начале октября.

Как выяснилось, 1000 человек из всех 50 тысяч нижегородских студентов не оформили проездные до конца сентября. Именно поэтому в этот вторник и образовалась очередь из молодых людей, обучающихся в ВУЗах, которые расположены рядом с пунктом обслуживания пользователей «Ситикард» на площади Минина и Пожарского.

В пресс-службе губернатора и правительства региона также напомним, что узнать о степени загруженности пунктов обслуживания «Ситикард» можно на сайте https://siticard.ru/perso.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одноглазая гималайская медведица найдет новым дом в зоопарке «Лимпопо»
Нижегородцам предложили список домов для проведения капремонта в 2020 году
Два человека погибли на дорогах Нижегородской области 2 октября
IOWA и Звонкий выступят на форуме «Россия – спортивная держава»
Нижегородский «Дом чекиста» реконструируют под жилые помещения и спа-салон
Более чем на 1 млн рублей оштрафован завод «Кристалл»
В нижегородском аэропорту отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров
Новым ректором ННГУ имени Лобачевского может стать Елена Загайнова
Нижегородец выиграл 1,6 млн рублей в «Гослото» 2 октября
Три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 млн рублей
Кикбоксер из Нижнего Новгорода Александр Скворцов защитит титул чемпиона Fair Fight
Из Нижнего Новгорода в Кстово планируют пустить электричку
ЖК «Универститетский» сдадут в эксплуатацию до 2021 года
Уголовное дело заведено в отношении запустившей болезнь ребенка нижегородки
Гранты Президента РФ получили 16 нижегородских ученых
Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде