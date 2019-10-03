Нижегородский минтранс решил проблему с очередями за проездными билетами

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-03T12:14:18+03:00

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Студентам рекомендуют приобретать проездные билеты в незагруженных пунктах «Ситикард» или в Многофункциональных центрах Нижнего Новгорода.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с компанией «Ситикард» по поручению главы региона Глеба Никитина провело мониторинг ситуации с возникшими в городе очередями за проездными билетами в начале октября.

Как выяснилось, 1000 человек из всех 50 тысяч нижегородских студентов не оформили проездные до конца сентября. Именно поэтому в этот вторник и образовалась очередь из молодых людей, обучающихся в ВУЗах, которые расположены рядом с пунктом обслуживания пользователей «Ситикард» на площади Минина и Пожарского.

В пресс-службе губернатора и правительства региона также напомним, что узнать о степени загруженности пунктов обслуживания «Ситикард» можно на сайте https://siticard.ru/perso.

ИСТОЧНИК KP.RU