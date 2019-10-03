СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-03T11:17:06+03:00

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Два человека погибли на дорогах Нижегородской области 2 октября

По информации отдела по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД, мужчина 1975 года попал под колеса автомобиля Audi A4 на нерегулируемом пешеходном переходе в Кстове. В морг после наезда МАЗа также отправился идущий по проезжей части мужчина 1968 года рождения в Навашинском районе.

Всего за последние сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, из них 16 – с пострадавшими. 26 водителей были задержаны сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в нетрезвом виде, 15 человек сели за руль без прав.

Напомним, что пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде во время перехода проезжей части в неположенном месте 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU