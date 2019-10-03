IOWA и Звонкий выступят на форуме «Россия – спортивная держава»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-03T10:45:44+03:00

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IOWA и Звонкий выступят на международном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет на стадионе «Нижний Новгород».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, артисты станут хэдлайнерами на фестивале огня «Жарко» 11 октября. В рамках данного мероприятия также запланировано фаер-шоу лучших факиров из Нижнего Новгорода и Москвы, вечерняя зарядка с финтнес-инструкторами и мастер-классы по изготовлению спортивных сувениров.

Отметим также, что по данным сайта госзакупок, за свое выступления музыкальная группа IOWA получит 1,2 млн рулей. Звонкий обошелся городу в два раза дешевле – артист прочитает рэп за 600 тыс. рублей.

Напомним, что международный форум «Россия - спортивная держава» пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 10-11 октября. На мероприятии будет организовано пленарное заседание, темой которого станет обсуждение процессов развития отечественного спорта в интеграции с мировым сообществом.

ИСТОЧНИК KP.RU