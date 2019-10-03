Нижегородский «Дом чекиста» реконструируют под жилые помещения и спа-салон

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-03T09:42:01+03:00

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ООО «Фирма «СС Проект»» займется проектом реконструкции объекта культурного наследия - «Дома-коммуны «Дома чекиста», расположенного на ул. Малой Покровской, 16 в Нижнем Новгороде. Генеральным подрядчиком при выполнении работ выступает ННГАСУ.

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость разработки проектной документации для реконструкции здания составляет 12 млн рублей. Она должна предполагает изменить функциональное назначение бывшего ОКН под жилые квартиры (со 2 по 6 этаж) с закрытой автостоянкой и техническими помещения на нижнем этаже. На первом этаже расположатся ресторан, фитнес-клуб, спа-салон. В каждом подъезде будет запроектирован 1 лифт в грузоподъемностью 1000 кг

Работа должна быть выполнена до конца апреля 2021 года.

Как сообщалось ранее, нижегородский «Дом чекиста» законсервирован по требованию прокуратуры в ноябре 2018 года. После вмешательства ведомства владельцы очистили территорию от мусора, а также заделали оконные и дверные проемы.

ИСТОЧНИК KP.RU