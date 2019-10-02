СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-02T17:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В нижегородском аэропорту отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров самолета и членов экипажа.

Как сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Нижний Новгород», учения состоялись в рамках ежегодной плановой Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

В ходе учебного мероприятия была воссоздана ситуация, во время которой воздушное судно с 32 пассажирами и 4 членами экипажа из-за неисправности совершило аварийную посадку в нижегородской аэропорту. При этом самолет повредил шасси, конструкцию крыла и топливную систему, в результате чего горючее вытекло из топливных баков.

«В ходе учения были отработаны действия по спасению «пострадавших» пассажиров самолета и членов экипажа, ликвидации «возгорания» и проведению аварийно-спасательных работ», - говорится в сообщении.

На месте предполагаемого происшествия работала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU