Нижегородец выиграл 1,6 млн. рублей в «Гослото» 2 октября
Нижегородец выиграл 1,6 млн. рублей в 10984-м тираже «Гослото «5 из 36» государственной лотереи 2 октября .
По информации пресс-службы «Столото», удачливому жителю Нижнего Новгорода удалось угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и при этом не угадать число во втором поле.
«Участнику из Нижнего Новгорода. Победу принесла следующая комбинация: 31, 18, 06, 11, 03 в первом поле билета и 01 — во втором», - говорится в сообщении.
По статистике государственных лотерей, в 2018 году суммы свыше 1 млн рублей выиграли 22 нижегородца. Рекорд региона за последние несколько лет — 267,5 млн рублей. Такую сумму в феврале 2018 года выиграл участник «Гослото «6 из 45».
Напомним также, что в ходе проведения 477-го тиража государственной лотереи 6 из 45» жителю Нижнего Новгорода удалось выиграть крупный денежный приз – 38,1 млн рулей.
ИСТОЧНИК KP.RU