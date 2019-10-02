Три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 млн рублей
Три нижегородский охранных предприятия уклонились от выплаты налогов на сумму в 91,2 млн рублей.
По сообщению СУ СК РФ по Нижегородской области, три связанных между собой компании разработали преступную схему для уклонения от выплаты налогов, создавая поддельную документацию с несуществующими организациями.
Хозяйственные взаимоотношения с последними у обвиняемых отсутствовали, но при этом они незаконно применяли вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственно увеличивали собственные траты для снижения налога на прибыль.
Преступные действия осуществлялись организациями в период с 2012 по 2014 год. В настоящее время следователи отдела по расследованию особо важных дел проводят обыски должностных лиц и проводят мероприятия по возвращения недостающих средств в бюджет.
Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU