Три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-02T16:20:15+03:00

Преступные действия осуществлялись организациями в период с 2012 по 2014 год

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Три нижегородский охранных предприятия уклонились от выплаты налогов на сумму в 91,2 млн рублей.

По сообщению СУ СК РФ по Нижегородской области, три связанных между собой компании разработали преступную схему для уклонения от выплаты налогов, создавая поддельную документацию с несуществующими организациями.

Хозяйственные взаимоотношения с последними у обвиняемых отсутствовали, но при этом они незаконно применяли вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственно увеличивали собственные траты для снижения налога на прибыль.

Преступные действия осуществлялись организациями в период с 2012 по 2014 год. В настоящее время следователи отдела по расследованию особо важных дел проводят обыски должностных лиц и проводят мероприятия по возвращения недостающих средств в бюджет.

Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU