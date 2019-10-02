СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-02T15:30:05+03:00

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Кикбоксер из Нижнего Новгорода Александр Скворцов защитит титул чемпиона Fair Fight в Екатеринбурге в конце октября.

Как сообщают организаторы, на профессиональном турнире по кикбоксингу Fair Fight X выступят 24 борца из разных стран. Нижегородец будет сражаться с голландцем Кристином Байа в категории легкого веса.

«Александру уже в третий раз предстоит защита титула чемпиона организации Fair Fight в легком весе. Скворцов стал сильнейшим кикбоксером лиги еще в 2018 году, когда одержал победу в Гран-При турнира и не оставил шансов своим соперникам. С тех пор он успел провести две защиты, одержав победы на Рашидом Салиховым и Михаилом Крмчаром», - пояснили в пресс-службе турнира Fair Fight X.

Увидеть сам поединок Скворцова и Байа можно будет онлайн - в прямом эфире на интернет-площадке YouTube на канале RCC: MMA & Boxing.

Напомним, что бесплатные тренировки по боксу и кикбоксингу для спортсменов и мастер-класс для тренеров состоятся в клубе единоборств SIRIUS в Дзержинске в воскресенье, 6 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU