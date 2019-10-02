Из Нижнего Новгорода в Кстово планируют пустить электричку

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-02T14:48:42+03:00

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Горьковские железные дороги (филиал ОАО «РЖД») планируют пустить электричку из Нижнего Новгорода в Кстово.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на начальника ГЖД Анатолия Лесуна, на текущий момент стоимость данного проекта оценивается в 1,2 млрд рублей. Его реалиция будет возможна при привлечении средств от инвестиционной программы РЖД и из бюджета Нижегородской области.

Лесун добавил, что в данный момент компания ведет переговоры с региональным правительством, однако пока говорить о реализации железнодорожного сообщения между Нижним Новгородом и Кстово со стопроцентной уверенностью нельзя.

В случат одобрения проекта, электричка будет следовать от станции «Зеленцова» до «Мызы» по предназначенному на сейчас для грузового сообщения железнодорожному пути.

Как сообщалось ранее, рейс «Электричка+Автобус» запущен из Нижнего Новгорода до Ветлуги.

ИСТОЧНИК KP.RU