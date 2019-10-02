СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-02T13:48:57+03:00

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ЖК «Универститетский» сдадут в эксплуатацию до 2021 года.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выездного совещания, при достройке жилого комплекса будут восстановлены права 76 дольщиков.

Напомним, что строительство многоквартирного дома было приостановлено обанкротившимся на данный момент застройщиком «Квартстрой-НН» в 2017 году из-за отсутствия финансирования. По решению суда, право на проведение строительных работ на объекте были переданы АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

По словам Никитина, на момент передачи ЖК новому подрядчику, готовность здания составляла менее 1%. «Мы выбрали путь достройки через нашего регионального оператора. Экономика полностью просчитана. Планируется завершить строительство до конца 2021 года», - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что в ближайшее время также ожидается решение проблем с долгостроями на пл. Сенной, ул. Родионова, дома на ул. Ошарской и в Новинках.

ИСТОЧНИК KP.RU