2019-10-02T10:32:20+03:00
Происшествия

Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла на ул. Республиканской
Валентин ШАРИКОВ
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Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде.

По информации отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, 1 октября водитель отечественного автомобиля совершил наезд на переходящую в неположенном месте в темное время суток женщину 1950-го года рождения.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки Госавтоинспекция зафиксировала в Нижнем Новгороде и области 15 ДТП в результате которых 18 человек получили травмы.

Всего в регионе было зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, 56 из них - в областном центре.

Напомним, что два человека погибли в жутком лобовом ДТП на 112 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в Арзамасском районе 29 сентября.

Сообщалось также, что два человека пострадали в массовом ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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