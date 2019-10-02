СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-02T09:57:58+03:00

Он может расположиться на базе больницы №33

Изменить размер текста: A A

Планируется создание нижегородского центра компетенций в сфере телемедицины.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в регионе уже активно используется телемедицинские технологии. Так, в 2019 году врачами больницы №33 (Нижний Новгород) были проведены 80 консультаций с пятью центральными районными больницами. Нижегородские врачи сами также консультируются с федеральными медицинскими учреждениями.

Кроме того, теперь в Нижегородской области возможно проведение УЗИ-исследования дистанционно.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, для дальнейшего развития телемедицины в области «запланированы серьезные мероприятия по развитию цифрового контура медицины».

Напомним, что новое отделение, мощная лаборатория и собственный пансионат вскоре появятся в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре, который открылся в Нижнем Новгороде и объединил Нижегородский институт травматологии и ортопедии и НИИ детской гастроэнтерологии.

ИСТОЧНИК KP.RU