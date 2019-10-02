Нижний Новгород берет в лизинг 56 автобусов

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-02T09:07:41+03:00

Об этом сообщается на сайте госзакупок

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Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода берет в лизинг 56 автобусов.

Как сообщается на сайте госзакупок, город закупает низкопольные автобусы городского типа большого класса для муниципального предпиятия «Нижегородпассажиравтотранс» (ул. Кима д.335, НПАП №1). Транспорт должен будет доставлен на предприятие до 30 октября 2019 года.

Оказывать услуги по финансовой аренде (лизингу) администрации будет Акционерное общество "Сбербанк Лизинг". Стоимость контракта составляет 835 млн. рублей.

Напомним, что в 2019 году администрация Нижнего Новгорода взяла курс на сокращение количества частных маршруток и увеличение количества больших низкопольных автобусов. Такой транспорт более комфортен в первую очередь для маломобильных граждан, пенсионеров и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU