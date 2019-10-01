2019-10-01T17:55:07+03:00
Происшествия

Житель Алжира потерял рюкзак с шестью тысячами евро

Там же находился его диплом об окончании 12 классов и миграционная карта
Вероника КОТИК
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Житель Алжира потерял рюкзак с шестью тысячами евро.Житель Алжира потерял рюкзак с шестью тысячами евро.Фото: Александр ГЛУЗ
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Прогуливаясь по Нижнему Новгороду, житель Алжира лишился почти всего своего имущества – вместе с рюкзаком у него пропали деньги и документы.

- 19 сентября 21-летний гражданин Алжира потерял рюкзак с документами и шестью тысячами евро, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В черном матерчатом рюкзаке у него был паспорт, миграционная карта, диплом об окончании 12 классов, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, зачетная книжка и три банковские карты. Потерянные банковские карты в настоящее время уже заблокированы.

Известно, что молодой человек является студентом второго курса университета им. Лобачевского. Сейчас по факту исчезновения имущества иностранного студента проводится доследственная проверка. Как удалось установить в ходе проведенной работы, свой рюкзак, деньги и документы молодой человек потерял в период с 21:00 18 сентября до 10:00 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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