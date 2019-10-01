Открытый перелом ноги получил правильщик выкунского ПАО "Завод корпусов"
Открытый перелом ноги получил правильщик выкунского ПАО "Завод корпусов".
Согласно информации госинспекции труда в Нижегородской области, происшествие случилось в августе текущего года. 34-летний сотрудник завода при осмотре заготовок был зажат упавшим на него грузом между движущимися деталями механизма, в результате чего и получил тяжелую травму ноги.
Госинспекцией труда было установлено, что несчастный случай произошел из-за несовершенства оборудования предприятия, недостатка проведения подготовки работник по охране труда, отсутствия оперативного контроля за работой оборудования и нарушения самим работником трудового распорядка.
По результатам проверки, ПАО "Завод корпусов" было оштрафовали на 80 тыс. рублей.
Напомним, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области наложила штраф в 160 тысяч рублей на нижегородский завод штампов и пресс-форм за нарушение трудового законодательства, из-за чего пострадал сотрудник предприятия
ИСТОЧНИК KP.RU