2019-10-01T17:43:25+03:00
Происшествия

Открытый перелом ноги получил правильщик выкунского ПАО "Завод корпусов"

Предприятие оштрафовали на 80 тыс. рублей за неудовлетворительную организацию производства
Валентин ШАРИКОВ
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Открытый перелом ноги получил правильщик выкунского ПАО "Завод корпусов".

Согласно информации госинспекции труда в Нижегородской области, происшествие случилось в августе текущего года. 34-летний сотрудник завода при осмотре заготовок был зажат упавшим на него грузом между движущимися деталями механизма, в результате чего и получил тяжелую травму ноги.

Госинспекцией труда было установлено, что несчастный случай произошел из-за несовершенства оборудования предприятия, недостатка проведения подготовки работник по охране труда, отсутствия оперативного контроля за работой оборудования и нарушения самим работником трудового распорядка.

По результатам проверки, ПАО "Завод корпусов" было оштрафовали на 80 тыс. рублей.

Напомним, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области наложила штраф в 160 тысяч рублей на нижегородский завод штампов и пресс-форм за нарушение трудового законодательства, из-за чего пострадал сотрудник предприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

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