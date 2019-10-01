2019-10-01T17:12:39+03:00
Общество

«Он хлопнул меня по попе»: Инвалида задержали за хлопок по ягодицам девятикласснице

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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Инвалида задержали за хлопок по ягодицам девятикласснице.Инвалида задержали за хлопок по ягодицам девятикласснице.
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14-летнюю школьницу неизвестный мужчина отшлепал по попе в центре Нижнего Новгорода. Теперь вокруг этого происшествия разгорелся громкий скандал.

- Все произошло в половине второго дня рядом с одним из домов по улице Минина, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Неизвестный мужчина хлопнул ладонью по ягодицам 14-летнюю школьницу. Вскоре с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Уже установлено, что девочка обучается в одном из лицеев в центре Нижнего Новгорода. В тот день она возвращалась домой из школы.

- Сейчас по подозрению в совершении этого преступления задержан 28-летний мужчина, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Уже установлено, что данный мужчина является инвалидом второй группы. Ранее он не судим. В настоящее время он отпущен с обязательством явиться по первому требованию.

С места происшествия уже изъят скриншот видеозаписи, по которой планируется установить личность отшлепавшего школьницу мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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