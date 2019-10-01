«Темный плащ» похитил у нижегородки посылку с оборудованием для майнинга биткоинов

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-01T16:36:46+03:00

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Кто-то из нижегородцев так и не дождется долгожданного оборудования для майнинга биткоинов, а значит на одного криптовалютного миллионера в мире будет меньше. И все из-за неизвестной особы в темном плаще, получившей посылку по поддельному паспорту.

- Около 11 утра 10 сентября неизвестная женщина лет 35 на вид пришла в службу курьерской доставки и, предъявив поддельный паспорт на имя заявителя, получила за него посылку, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как выяснилось впоследствии, в посылке находилось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемую женщину. На вид ей 30-35 лет, она среднего телосложения. Одета была в темный плащ.

- Как сообщила женщина, отдавшая посылку, составить фоторобот она не сможет, - отметил источник. – Однако она может опознать подозреваемую при встрече. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU