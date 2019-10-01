2019-10-01T16:02:44+03:00
Общество

В Первомайске местный житель попытался поджечь стоматологический кабинет

Поджигатель сначала разбил окно, а потом забросил туда бутылки с зажигательной смесью
Вероника КОТИК
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В Первомайске местный житель попытался поджечь стоматологический кабинетВ Первомайске местный житель попытался поджечь стоматологический кабинетФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Едва не лишился всего своего заработка стоматолог из города Первомайска, когда неизвестные попытались поджечь его стоматологический кабинет.

- Сообщение о поджоге поступило около восьми утра 12 сентября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции. Как показала проверка, неизвестные разбили окно в стоматологический кабинет и забросили туда бутылки с зажигательной смесью.

По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Поджог». В ходе расследования по подозрению в совершении этого преступления был задержан 28-летний местный житель.

- В настоящее время он уже дал признательные показания, - сообщил источник. - После допроса он был отпущен под подписку о невыезде. Ранее судим мужчина не был.

К слову, в дальнейшем расследование этого уголовного дела продолжается. Сейчас эксперты пытаются установить сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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